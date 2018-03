SAN SALVO. Investito da un'auto mentre andava in bicicletta, un uomo di 79 anni è stato trasferito da San Salvo in eliambulanza all'ospedale di Pescara. L'incidente è accaduto nei pressi del cimitero comunale di San Salvo; in un tratto di strada a senso unico, la bici è stata investita da un'Alfa 147. Per ricostruire la dinamica sul posto sono interventi i Carabinieri e la Polizia locale.