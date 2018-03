PROBLEMI IDRICI MONTESILVANO: «SINDACO INTERVENGA»

POLITICA. MONTESILVANO. Il consigliere comunale di Montesilvano, Gabriele Di Stefano (gruppo misto), ha presentato una mozione urgente sulle problematiche della rete idrica sul territorio comunale «fatiscente

che ha causato e continua a causare notevoli problemi e disagi a tutta la cittadinanza».

La rete, sottolinea Di Stefano, presenta parecchie criticità, «in parte dovute alla sua antica realizzazione, e sicuramente non è più rispondente alle esigenze attuali, per cui si verificano spesso rotture con spreco di acqua potabile, con allagamenti in varie aree della città, come i disagi avvenuti in contrada Tesoro, in via Venezia e in via Benedetto Croce, per citarne solo alcuni».

Le continue e ripetute perdite di acqua, senza che si arrivi a soluzione definitiva del problema, creano disagi alle famiglie che vengono private dell’acqua, disagi e pericoli per la viabilità e la pedonabilità, rischio di infiltrazioni, rischi di smottamenti in aree collinari e in ultimo danno un’immagine molto negativa della città.

Alle sue sollecitazioni agli uffici competenti, è stato risposto che “si arriva in ritardo alla risoluzione dei problemi, per la mancanza di fondi” e che a detta dell’assessore competente, esiste una corrispondenza con in vertici dell’Aca, relativamente a queste segnalazioni spaventosa e per alcune si sta procedendo per le vie legali. Di Stefano ha chiesto al primo cittadino, proprio attraverso la mozione, di farsi promotore di un dialogo con i vertici dell’A.C.A., per attivare un piano di investimenti per il rifacimento della rete idrica, collaborando con l’ A.C.A. stessa, nella ricerca di fondi di finanziamento.