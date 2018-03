NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A NAVELLI

NAVELLI. I bambini della scuola primaria di Navelli sono stati protagonisti del taglio del nastro inaugurale, in Piazza San Pelino, della scuola elementare appena ristrutturata dopo il terremoto del 6 aprile 2009. I lavori di miglioramento sismico hanno interessato l'intera struttura composta di due piani e del corpo aggiunto della palestra. Il progetto ha previsto, oltre il miglioramento simico della struttura anche tutta una serie di studi dedicati all' efficientamento energetico ed acustico nonché dell'illuminazione di tutti gli spazi delle scuola. All'evento hanno partecipato il Vice presidente della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, i coordinatori di due aree omogenee Francesco Di Paolo e Sandro Ciacchi, i sindaci dei comuni limitrofi, il responsabile dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, Paolo Esposito, e la responsabile del settore scuole Ing. Alessia Placidi.