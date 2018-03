AD ORSOGNA LAVORI PER 800 MILA EURO

E stamattina dopo i lavori di miglioramento sismico per 800mila euro gli alunni della primaria "Vittorio Bachelet" di Orsogna hanno salutato con il lancio di palloncini il loro rientro nel ristrutturato edificio di corso Umberto I.

Per consentire lo svolgimento dell'intervento - al 95% realizzato dal Comune grazie a un finanziamento statale - una parte delle classi era stata dislocata in altri edifici pubblici, in particolare il Centro Polivalente di piazza Mazzini e la scuola media di via Rosica.

Da oggi tutti gli alunni sono tornati nella storica elementare del paese dove, dal 1926, si sono formate generazioni di orsognesi.