RUBATO UN CAMION ALLA DECO

PESCARA. Nel corso della serata di ieri, intorno le 22.00, in via Raiale, si è verificato il furto di due camion con rimorchio consumato ai danni della ditta DECO di Pescara, attiva nel trasporto e stoccaggio dei rifiuti solido-urbani. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto: quattro uomini hanno tagliato la recinzione della ditta e, una volta impossessatisi dei grossi mezzi, sono usciti dal cancello principale tranciando il lucchetto che lo assicurava. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto da parte dei Carabinieri di Pescara.

Ingente il valore del danno, in corso di quantificazione, assicurato.