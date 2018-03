MONTESILVANO. RISERVA SANTA FILOMENA PERICOLOSA, VIETATO PARCHEGGIARE

MONTESILVANO. Il divieto di sosta e di parcheggio di tutti i veicoli sull'intera Riserva Naturale Santa Filomena. E' quanto disposto in un'ordinanza a firma del sindaco di Montesilvano Francesco Maragno.

Nei giorni scorsi il Corpo Forestale dello Stato ha messo in evidenza il diffondersi della pratica del parcheggio abusivo di biciclette e veicoli all'interno della pineta di Montesilvano. Si è reso necessario dunque l'atto volto a tutelare l'immagine nonché a salvaguardare la sicurezza pubblica dei fruitori dell’area.

«La Riserva naturale di Santa Filomena - dichiara l’assessore alla viabilità Fabio Vaccaro - è un gioiello della nostra città. Questo polmone verde nel cuore di Montesilvano rappresenta una vera oasi che va protetta e rispettata. Non è possibile che talune persone si sentano autorizzate a parcheggiare le loro bici e ancor peggio i loro motoveicoli e autoveicoli all'interno di questa area verde. Abbiamo emesso dunque l'atto. Il Corpo Forestale, gli operatori della Polizia Locale e tutte le altre forze dell’ordine controlleranno attentamente e sanzioneranno eventuali violazioni dell'ordinanza. Seguire le disposizioni dell'ordinanza non solo è necessario per rispettare la legge, ma è soprattutto un atto di civiltà e tutela del nostro ambiente».