IL SAIO DI CELESTINO V SARA’ ESPOSTO ALL’EMICICLO

ABRUZZO. Sabato 10 settembre a partire dalle ore 13.00, si terrà all’Emiciclo il pranzo di solidarietà per sostenere l'impegno delle suore celestine del convento di San Basilio all'Aquila, impegnate nelle missioni in Centro Africa e nelle Filippine. Per l’occasione verrà esposto (nei pressi della Sala Silone, al piano zero dell'Emiciclo)eccezionalmente il saio, che secondo le suore, sarebbe appartenuto a Celestino V. Si tratta di una preziosa reliquia del Papa eremita del Morrone attualmente esposta all’interno dei locali del monastero di San Basilio e che per la prima volta uscirà dal convento per essere esposta al pubblico. L'evento di solidarietà che si svolgerà all’Emiciclo, è promosso dal Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio e dalla Presidente del Lions Club Host dell'Aquila, Francesca Ramicone.