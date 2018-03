A PESCARA LA PRIMA SCUOLA D'ITALIA CON ILLUMINAZIONE LED

CRONACA. PESCARA. Presentato ieri a Pescara presso la scuola dell'infanzia di Colle Scorrano il progetto innovativo "Led intelligenti" che vede il capoluogo adriatico primo Comune d'Italia a portare negli edifici scolastici un'illuminazione sostenibile sia a livello ambientale che economico. Si tratta di un dispositivo optoelettronico che sfrutta le proprieta' ottiche di alcuni materiali semiconduttori per produrre energia luminosa, che la societa' Pescara Energia, gestore della pubblica illuminazione per il Comune di Pescara, ha installato presso la scuola, primo edificio cittadino e nazionale ad essere dotato di tale impianto. «L'illuminazione della scuola e' collegata attraverso una rete wireless che consente di ottimizzare tutti i consumi - ha spiegato il sindaco Marco Alessandrini, in presenza dell'amministratore unico di Pescara Energia Tullio Tonelli e dell'ingegner Paolo Bocci, che ha impiantato il dispositivo -. In particolare riduce l'intensita' della luce emessa in base alla luce naturale e mediante sensori rileva la presenza di persone all'interno dell'aula, spegnendosi quando e' vuota. Grazie all'intuizione di Pescara Energia siamo la prima citta' d'Italia che fa questo passo».