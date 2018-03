BUS GRATIS PER STUDENTI: PROROGA TERMINE DOMANDE

ABRUZZO. E' stato prorogato al 20 Settembre il termine ultimo per fare domanda e, in base ai requisiti, viaggiare a titolo gratuito per raggiungere la scuola se si e' studenti. Lo ha stabilito l'Esecutivo - presieduto da Luciano D'ALfonso - riunitosi in sede di Giunta a L'Aquila. La domanda e la valutazione dei requisiti saranno propedeutici alla formazione di una grraduatoria di beneficiari. L'agevolazione - stabilita dalla legge regionale n° 26 "Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico Locale" e' rivolta ai residenti in Abruzzo, che abbiano eta' compresa tra gli 11 e i 26 anni, iscritti alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado e con ISEE familiare non superore ai 15mila euro.Il trasporto riguarda il percorso casa - sedi di studio. La copertura finanziaria e' fino ad 1 milione di euro ed il termine inizialmente previsto per presentare domanda era stato fissato al 10 settembre.