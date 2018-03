COMUNE L’AQUILA, BANDO PER VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINATO

L’AQUILA. La giunta comunale, su proposta del sindaco Massimo Cialente, ha conferito espresso indirizzo alla dirigente del settore Risorse umane, avvocato Ilda Coluzzi, di predisporre, entro i prossimi 30 giorni, un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale.

«A seguito degli insediamenti sorti per fornire assistenza alla popolazione colpita dal sisma - recita in premessa il testo deliberativo - la citta' dell'Aquila presenta oggi un assetto urbanistico estremamente diffuso e, di conseguenza, la Polizia Municipale deve garantire sicurezza su un territorio particolarmente ampio. Per tale ragione, e per esigenze connesse alla necessita' di supplire alle temporanee indisponibilita' di personale per congedi e alla stagionalita' del lavoro, si manifesta la necessita' di assumere agenti di polizia municipale con contratti a tempo determinato».