AUTO CONTRO FURGONE: GRAVE 26ENNE

PESCARA. Si trova in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara il giovane di 26 anni di Castiglione Messer Raimondo (Teramo) che nella serata di ieri era stato coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale Lungofino, al confine tra i Comuni di Città Sant'Angelo (Pescara) ed Elice (Pescara) e che ha visto scontarsi frontalmente un furgone e un'auto, con il ferimento di altre due persone in modo meno grave. Il 26enne, soccorso dai sanitari del 118, era stato trasferito in ospedale a Pescara per un politrauma, con l'elisoccorso. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia stradale del Distaccamento di Penne (Pescara).