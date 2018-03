DROGA. SI TUFFA IN MARE PER EVITARE ARRESTO

MARTINSICURO. Mattinata movimentata ieri sulla spiaggia di Martinsicuro dopo che l'equipaggio di una Volante, transitando sul lungomare nei pressi di un'area che gli stessi cittadini del posto segnalavano come ritrovo di spacciatori, si è fermato per controllare alcuni extracomunitari. Uno di questi ha cercato di fuggire sulla spiaggia. Quando ha visto gli agenti mettersi all'inseguimento si è buttato in acqua, ma i poliziotti hanno trovato validi collaboratori nei bagnini. Così l'uomo è stato bloccato e riportato a riva. Proprio in acqua aveva cercato di disfarsi di alcuni involucri e il particolare non è sfuggito agli agenti che li hanno recuperati grazie anche alla collaborazione di alcuni bagnanti che si trovavano in zona: erano tre ovuli in plastica contenenti complessivamente 15 grammi di eroina. L'extracomunitario, un 30enne, è stato così tratto in arresto e posto a disposizione della Procura.