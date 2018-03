PIANTE DI MARIJUANA NELL’ORTO DI CASA. PADRE E FIGLIO ARRESTATI

ORSOGNA. Alcune piante di marijuana alte circa 2 metri sono state sequestrate, ieri pomeriggio, dai Carabinieri della Stazione di Orsogna in un terreno attiguo all’abitazione di C.B. ed E.B., rispettivamente padre e figlio di 62 e 38 anni, finiti in manette con le accuse di coltivazione e detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. Gli uomini dell’Arma, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato anche 69 grammi di marijuana suddivise in due confezioni sigillate, un bilancino di precisione, parte di una pianta di marijuana estirpata nonché un fucile privo di marca ed una pistola scacciacani priva del tappo rosso con 102 cartucce, il tutto illegalmente detenuto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria entrambi sono stati tradotti presso la casa circondariale di Chieti.