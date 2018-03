MALTRATTA LA MOGLIE, IN CARCERE ROM DI 37 ANNI

CRONACA. AVEZZANO. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, D.S.A. di 37 anni, di etnia rom, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Avezzano, per aver procurato lesioni alla moglie dopo una discussione. Il fatto era accaduto il 15 agosto scorso quando i poliziotti erano intervenuti a casa dell'uomo in seguito ad una segnalazione. Il trentasettenne, attualmente rinchiuso nel carcere di San Nicola di Avezzano, era sottoposto al regime di arresti domiciliari per altri tipi di reati.