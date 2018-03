TERREMOTO: SOSPENSIONE TERMINI PAGAMENTO BOLLETTE GAS E LUCE

ABRUZZO. A seguito del sisma del 24 agosto scorso, Enel ha recepito il provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas emesse o da emettere da tale data per i comuni colpiti dal sisma, individuati nel comunicato del consiglio dei ministri n.126. I comuni abruzzesi interessati sono: Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ), Valle Castellana (TE), Rocca Santa Maria (TE).