MARJIUANA NEI VASETTI DELLE CONSERVE

TERAMO. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Teramo hanno arrestato un 39enne pescarese residente a Teramo, bloccato nella zona di Piano della Lenta, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato 403 grammi di marijuana contenuti in sette vasetti di vetro normalmente usati per conserve e confetture, in una vaschetta e in una busta di plastica, oltre a diversi oggetti, attrezzi e apparecchiature solitamente utilizzati per la coltivazione delle piante di marijuana, tra cui dieci vasi di plastica vuoti, un kit per la germinazioni di semi, un kit di aspirazione, due filtri a carboni per aspiratore, due lampade a led, un bilancino di precisione. Il 39enne è stato arrestato e tenuto ai domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo, mentre tutto il materiale è stato sequestrato.