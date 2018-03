SI TORNA A SCUOLA DAL 12 AL 15 SETTEMBRE

ROMA. Pronto il calendario del prossimo anno scolastico, 2016-2017. La Prova Nazionale Invalsi di terza media si terrà il 15 giugno mentre il 21 giugno è la data della prima prova dell'esame di Maturità. Le lezioni, invece, riprenderanno tra il 12 e il 15 settembre 2016, a eccezione della provincia di Bolzano dove la prima campanella del nuovo anno suonerà già il 5 settembre. I 12 torneranno tra i banchi gli studenti di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e della provincia di Trento. Il 14 si rimetteranno lo zaino in spalla i ragazzi di Basilicata, Calabria, Liguria, Sardegna e Sicilia. Tre giorni di vacanza in più spetteranno invece ai ragazzi di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana che rientreranno in classe il 15. L'anno scolastico si concluderà tra il 7 e il 10 giugno 2017. Nel calendario, consultabile sul sito www.istruzione.it nella sezione Istruzione, sono indicate, come di consueto, anche tutte le festività.