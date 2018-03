GIOVANE AGGREDITO SUL LUNGOMARE DI PESCARA

PESCARA. Un 22enne di Pescara è ricoverato in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un'aggressione avvenuta nella notte, in uno stabilimento balneare della riviera Nord, nel capoluogo adriatico, dove era in corso una festa.

Secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, sarebbe scoppiata una lite per futili motivi tra il giovane e un altro ragazzo, che lo avrebbe colpito con un pugno sul volto.

Il 22enne, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale; ha riportato lesioni e fratture al volto giudicate guaribili in 40 giorni. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma del Nucleo operativo radiomobile di Pescara, che sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e per individuare l'aggressore.