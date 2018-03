TSA «PAREGGIO DI BILANCIO PER IL 2016»

L'AQUILA. «Quasi 80 mila spettatori in totale, un nuovo Statuto (come sottolineato dalla Presidente Nathalie Dompè), una nuova sfida: tornare alla "casa del teatro", un Codice Etico per la trasparenza un bilancio in pareggio, l'apertura ai privati e ai fondi UE per un teatro 2.0».

Questi i dati - contenuti in una nota dell'Ufficio Stampa della Regione Abruzzo - del consuntivo dell'attività del Tsa illustrati a Palazzo Silone, a L'Aquila, alla presenza del vice presidente Giovanni Lolli, del direttore Tsa Alessandro D'Alatri, di Betty Leone, assessore al Comune di l'Aquila, oltre alla Dompè.

«Un giro di affari pari a circa 2 milioni e mezzo», ha aggiunto, «il debutto al Festival di Spoleto, a quello di New York.Sono i dati d Lolli - nel sottolineare a margine della conferenza stampa - il significato qualitativo nell'avere un teatro di produzione ha definito il Tsa "istituzione prestigiosissima».