CONTROLLO NAS NEL CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI DI MONTESILVANO

MONTESILVANO. Controllo di personale Asl, Carabinieri del Nas di Pescara e Polizia locale in un albergo di Montesilvano che ospita migranti. Sono state rilevate alcune carenze strutturali che verranno segnalate all'autorità sanitaria per gli eventuali provvedimenti del caso. Nell'albergo sono ospitati circa 180 migranti. L'ispezione di oggi rientra nell'ambito dei controlli che i militari del Nas di Pescara, ormai da diversi mesi, stanno eseguendo in tutto l'Abruzzo, in collaborazione con le diverse Asl, nelle strutture destinate ad accogliere i migranti.