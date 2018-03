AGGRESSIONE CON LA VANGA: MAGREBINO ARRESTATO AD AVEZZANO

AVEZZANO. Arrestato dai carabinieri della compagnia di Avezzano per aver aggredito con una vanga un connazionale, colpendolo ad un occhio. Un magrebino, di circa trent'anni, dopo la discussione, avvenuta nel Fucino, è stato fermato e portato nel carcere di San Nicola. Le cause dell'aggressione sono ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando anche l'attrezzo usato per l'aggressione. Il ferito è stato giudicato dai medici guaribile in trenta giorni.