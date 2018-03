NUOVI ELETTI NEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO D’ABRUZZO

ABRUZZO. Il 24 e 25 luglio scorsi si sono tenute all’Aquila le elezioni straordinarie per l’elezione dei componenti del Consiglio Giudiziario dell’Abruzzo – sezione autonoma per i Magistrati Onorari. Con l’entrata in vigore della legge n. 57 del 2016 sulla riforma della Magistratura Onoraria, infatti, al Consiglio Giudiziario abruzzese entrano a far parte tre rappresentanti dei Giudici Onorari di Pace e Vice Procuratori Onorari.

La partecipazione dei Magistrati Onorari abruzzesi è stata massiccia: su 155 aventi diritto hanno esercitato il diritto di voto in 100. Sono risultati eletti la dott.ssa Federica Cavallo (Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Pescara), con 83 voti, il dott. Antonio Converti (Giudice Onorario presso il Tribunale di Teramo), con 43 voti e il dott. Gaetano Marano (Giudice di Pace presso il Tribunale di Pescara), con 34 voti.

Si ricorda che i Consigli Giudiziari sono organi territoriali dell'autogoverno della magistratura, che svolgono una attività consultiva nei confronti del C.S.M., redigendo pareri relativi alla progressione in carriera dei magistrati, al cambio di funzioni e ad altre evenienze della vita professionale dei magistrati. Oltre a ciò, i Consigli Giudiziari svolgono attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti relativi alla magistratura onoraria, con particolare riferimento alle procedure di conferma e ai procedimenti disciplinari.