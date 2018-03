COMUNITA’ MONTANE: COMMISSARI FINO AL 2017

ABRUZZO. "Commissari straordinari in carica sino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono dal 31 marzo 2017": così è specificato nella legge regionale n. 20 su 'Disposizioni in materia di comunità e aree montane' promulgata dal Presidente della Giunta d'Abruzzo Luciano D'Alfonso lo scorso 9 luglio. "Inoltre - si legge in una nota dell'Esecutivo - fino al subentro degli enti destinatari delle funzioni amministrative ora esercitate dalle Comunità Montane, la Regione continua ad assicurare le risorse finanziarie attraverso il contributo a favore delle Comunità Montane già soppresse, con esclusivo riferimento al personale non ricollocato ed ai mutui già contratti alla data dell'entrata in vigore della legge (L.R. 27 giugno 2008, n 10) sul Riordino delle Comunità Montane".