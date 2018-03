ORTONA, WTS ORGANIZZA INCONTRO PER DEPOSITO GPL

ORTONA. Nonostante la delibera del consiglio comunale che all'unanimità si è espresso contro il deposito di Gpl della Seastock e nonostante le oltre 2000 osservazioni dei cittadini, continua l'opera di convincimento della società che proprio domani martedi 26 luglio organizzerà, tardivamente, un incontro con i cittadini.

«Tutto questo non servirà a far cambiare idea agli ortonesi», dice il consigliere Leo Castiglione, «che hanno deciso di unirsi e lottare per evitare che la città perda definitivamente la sua vocazione turistica. Al di là delle informazioni e del numero di cittadini che vi accedono non vi è alcun dubbio sulla volontà della città in merito alla realizzazione del deposito, gli ortonesi non lo vogliono e il consiglio comunale facendosi portatore della volontà dei cittadini ha elaborato un documento in tal senso. Certo l'imprenditore continua nella sua opera di propaganda nella speranza di convincere il Ministero che il territorio non sia tutto contrario, ma noi questo non lo permetteremo e continueremo anche attraverso nuove azioni, se necessario, a mostrare quale sia la vera volontà della nostra comunità».