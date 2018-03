SEQUESTRATO COMPOST SU TRE TERRENI DELLA MARSICA

AVEZZANO. Oltre 500 tonnellate di compost, disseminate su tre terreni posizionati tra i comuni di Scurcola Marsicana e Magliano dei Marsi (L'Aquila) sono state sequestrate dagli agenti della forestale del comando stazione di Avezzano. L'operazione, coordinata dal responsabile Antonio Rampini, è partita stamane e si è conclusa intorno alle tre del pomeriggio, con il sequestro delle aree. Il sospetto degli inquirenti è che nella miscelazione del terricciato, usato come fertilizzante per terreni, ci siano materiali non organici. Al momento la procura ha aperto un fascicolo che ha come indagato il proprietario degli oltre 20 mila metri quadri di terreno per aver violato il testo unico ambientale. Nei prossimi giorni prelievi di terriccio saranno effettuati dall'Arta per analizzarne la composizione.