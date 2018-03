RAPINANO MAGLIETTA PER ENTRARE IN LOCALE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO). Vogliono entrare in un noto locale della Movida di San Benedetto del Tronto, ma uno dei due indossa una canottiera, e il personale del night gli sbarra l'ingresso perché l'abbigliamento non è adatto. I due, un 17enne e un 18enne del Teramano, per tutta risposta rapinato un coetaneo che passa da lì per caso e gli portano via la maglietta, minacciandolo di botte. Alla scena però assiste un carabiniere fuori servizio, che fa intervenire una pattuglia di colleghi. I due 'bulli' vengono identificati e denunciati per rapina: il maggiorenne alla procura di Ascoli Piceno, l'altro alla procura minorile di Ancona.