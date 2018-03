RARISSIMA TARTARUGA TROVATA MORTA A TERMOLI

TERMOLI. Un esemplare di Chelonia Mydas, la cosiddetta 'tartaruga verde', specie presente nel mar Mediterraneo, ma rarissima in Adriatico, e' stata trovata morta oggi sulla costa di Termoli. Si tratta di un giovane esemplare subadulto, di circa 25 centimetri di lunghezza, in ottimo stato di conservazione e quindi morto di recente o, addirittura, giunto in fin di vita sulla spiaggia.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e il personale del servizio Veterinario della Asl; le attivita' sono state coordinate dal Centro studi cetacei onlus con sede a Pescara. La carcassa verra' trasportata all'Istituto zooprofilattico di Teramo per la necroscopia.