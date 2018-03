INCIDENTE AGRICOLO NEL PESCARESE, UN FERITO

CRONACA. PESCARA. Un uomo di 61 anni residente a Manoppello S.D.P., è rimasto ferito questa mattina in un incidente agricolo avvenuto in contrada Carpelle di Manoppello. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'agricoltore mentre stava lavorando su un terreno, per cause in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltato con il trattore, venendo poi, una volta finito a terra, investito da una ruota imballatrice. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale civile di Pescara. Non è in pericolo di vita.