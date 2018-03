ABRUZZO. LA REGIONE RINNOVA CONCESSIONE ALLA SACCI

ABRUZZO. La giunta regionale, nella seduta di questa mattina a Pescara, ha istruito positivamente il provvedimento per il rinnovo della concessione mineraria "Aterno" alla Sacci, proprietaria del cementificio di Cagnano Amiterno, in cui sono occupati circa 200 dipendenti. Nel corso della discussione sono stati affrontati alcuni aspetti dell'iter amministrativo, iniziato nel 2010, e propedeutico alla cessione del ramo d'azienda cementifero dalla Sacci alla Cementir. Domani, alle 9, l'esame del provvedimento riprenderà in una seduta di giunta convocata ad hoc dal presidente Luciano D'Alfonso.