AUTO CONTRO SCOOTER: 17ENNE GRAVE IN OSPEDALE

PESCARA. Una 17enne di Pescara è ricoverata in gravi condizioni in ospedale per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale tra uno scooter e un'automobile, avvenuto nel pomeriggio di ieri nel capoluogo adriatico, in zona Portanuova. La giovane era a bordo della moto, guidata da un coetaneo. Ferito, in modo non grave, anche il ragazzo. Lo scontro, piuttosto violento, all'incrocio tra via Di Vestea e via don Pasquale Brandano, per questioni in corso di accertamento. Subito soccorsi dal 118, i due giovani sono stati trasportati in ospedale. La ragazza verrà sottoposta d'urgenza a intervento chirurgico; la prognosi è riservata. Dei rilievi si sta occupando la Polizia municipale.