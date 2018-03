INVESTITO MENTRE TAGLIA L’ERBA, FERITO OPERAIO AD ATESSA

LANCIANO. Era intento alla pulizia dell'erba lungo la strada provinciale 119 ad Atessa (Chieti) quando è stato investito da un collega di lavoro alla guida di un trattore gommato. L'operaio 42enne, ferito, è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale di Chieti dove è ricoverato in prognosi riservata. Nell'incidente accaduto ieri ha riportato traumi e fratture.

L'operaio è dipendente di una ditta esterna che cura per la Provincia di Chieti lo sfalcio dell'erba lungo le strade. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sul posto sono arrivati i Carabinieri di Atessa. Secondo i primi accertamenti il conducente del trattore non avrebbe visto il collega che era impegnato a terra con un decespugliatore e, a causa del rumore, non si sarebbe accorto dell'arrivo del mezzo.