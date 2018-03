TOCCO DA CASAURIA. Un uomo di 57 anni di Introdacqua (L'Aquila) è rimasto ferito in un incidente con il parapendio in Val Pescara nel territorio di Tocco da Casauria (Pescara). Soccorso e stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Presenta un trauma con frattura esposta di tibia e perone.