FURTO ED EVASIONE, ARRESTATO 3 VOLTE IN POCHE ORE A PESCARA

PESCARA. In meno di 24 ore è stato arrestato per ben tre volte, la prima per il tentato furto di una bicicletta, le altre due per evasione: protagonista dell'episodio, avvenuto ieri a Pescara, è un 49enne di Pianella.

I Carabinieri della Compagnia di Pescara lo hanno arrestato la prima volta nel centro del capoluogo adriatico, dopo averlo sorpreso mentre cercava di rubare una bici.

Accompagnato a casa agli arresti domiciliari, dopo circa un'ora un'altra pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile lo ha sorpreso in strada e lo ha nuovamente arrestato, per evasione. Di nuovo sottoposto agli arresti domiciliari, ancora una volta è stato trovato fuori casa dai militari della Stazione di Pianella, che lo hanno arrestato per la terza volta, sempre per il reato di evasione. Stamani la direttissima: per lui si sono aperte le porte del carcere.