DROGA: COCAINA NASCOSTA NEL SOTTOTETTO, ARRESTATO ALBANESE

CRONACA. ALBA ADRIATICA. Gli agenti della squadra mobile della questura di Teramo hanno arrestato un 21enne albanese residente ad Alba Adriatica, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nella casa dove vive con i genitori, gli agenti hanno trovato, nascosta nel sottotetto, una scatola bianca in cui erano contenuti 62 grammi di cocaina, in parte gia' suddivisi in dosi, oltre ad oggetti necessari per il taglio dello stupefacente ed il successivo confezionamento delle dosi.

E' stata trovata anche la somma in contanti di 1.200 euro, nascosta sotto i cuscini di un letto, sempre nel sottotetto, soldi probabilmente incassati dallo spaccio della droga. Al giovane extracomunitario il magistrato ha concesso gli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del giudizio.