ANZIANO MUORE SULL'AUTOBUS A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Un 90enne di Pescara, U.A., è morto stamani in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre era a bordo di un autobus di linea, nel capoluogo adriatico. E' stato il conducente del mezzo - un bus in servizio sulla linea cittadina 10 della Tua - ad accorgersi di quanto accaduto: arrivato al capolinea, al terminal bus della stazione di Pescara, ha invitato l'anziano a scendere e quando si è avvicinato si è accorto che era privo di sensi. Ha subito lanciato l'allarme e sul posto è arrivato il personale del 118; i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 90enne.