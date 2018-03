ABRUZZO. DUE INCIDENTI GRAVI NELLA MARSICA

AVEZZANO. Una donna di 55 anni è stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio su via Pollaiolo ad Avezzano. Era a bordo di una utilitaria in compagnia del figlio ventiduenne che non ha riportato nessuna grave conseguenza. Illeso il conducente dell'altra auto coinvolta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale di Avezzano che stanno effettuando rilievi per accertare la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco. Nella mattinata, a Luco Dei Marsi, è avvenuto un altro incidente d'auto: un anziano di 90 anni è stato trasportato in ospedale per vari traumi, ma non è in pericolo di vita. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'anziano dalla sua auto che si è ribaltata in una scarpata dopo l'incidente.