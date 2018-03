CEPAGATTI. ASSESSORE RAPINATO

CEPAGATTI. Sarebbe già stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Pescara l'uomo che nella serata di ieri, armato di pistola, ha rapinato un assessore del Comune di Cepagatti (Pescara). Il grave episodio si è verificato ieri sera intorno alle 21.30 nel piccolo centro in provincia di Pescara, nei pressi del Castello Marcantonio dove l'amministratore locale è stato avvicinato da uno sconosciuto che, sotto la minaccia del revolver, lo ha costretto a salire in auto. Una volta dentro il malvivente si è prima fatto consegnare 100 euro e poi ha costretto la "vittima" a guidare fino a Pescara dove si è fatto lasciare in una via del quartiere Rancitelli.