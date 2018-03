RUBA BICICLETTA E CHIEDE RISCATTO

SCHIAVI DI ABRUZZO (CHIETI). Si era fatto consegnare poco prima mille euro da un 73enne per restituirgli la bicicletta che gli era stata rubata pochi giorni prima. E' stato bloccata nel centro cittadino a Schiavi di Abruzzo M.F., 51 anni del luogo, con l'accusa di ricettazione ed estorsione dai carabinieri della locale stazione. L'uomo ha tentato il cosiddetto 'cavallo di ritorno' per restituire dietro compenso l'oggetto rubato alla vittima, che si è rivolta ai carabinieri. La bicicletta e il denaro sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il fermato, è stato collocato agli arresti nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Atessa, che ha coordinato l'attività di indagine, in attesa del processo fissato per questa mattina presso il Tribunale di Vasto.