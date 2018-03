VASTO MARINA: SCATTA L’ISOLA PEDONALE

VASTO. Isola pedonale serale a Vasto Marina per tutto il periodo estivo e allungamento dell'orario dei vigili urbani. Questi i principali provvedimenti varati oggi nella Giunta comunale riunita a Palazzo di Città. "E' un'isola pedonale concepita e dialogata con tutti gli operatori turistici e gli imprenditori del settore - spiega il sindaco, Francesco Menna - ecco perché sarà un'isola del sorriso, capace di garantire vivibilità e accessibilità alla Marina". L'accesso al traffico delle auto verrà bloccato dal 15 luglio al 28 agosto, dalle 20.30 alle 3 del mattino. L'isola pedonale coinvolgerà in particolare via Dalmazia, per il tratto compreso dall'intersezione con via Itaca fino all'intersezione con il lungomare Cordella. Le aree pedonali urbane (Apu) riguarderanno tutti i mezzi salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con capacità motorie limitate o impedite, nonché i veicoli a emissione zero che hanno ingombro e velocità tali da essere assimilati ai velocipedi.