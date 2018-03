LADRO IN COMUNE MONTESILVANO: PRESO

MONTESILVANO. Sorpreso a rubare all'interno di Villa Falini, struttura di proprietà del Comune di Montesilvano ed in uso all'Azienda speciale, è stato arrestato dai Carabinieri: protagonista dell'episodio, avvenuto ieri sera, è un 50enne del posto, R.D.A., accusato di tentato furto. Sono stati alcuni cittadini a notare dei movimenti sospetti all'interno dell'edificio di corso Umberto e a lanciare l'allarme al 112. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, agli ordini del capitano Vincenzo Falce, che hanno trovato il 50enne intento a scardinare alcune grondaie in rame. L'uomo aveva con sé anche arnesi da scasso. Stamani la convalida dell'arresto; per il 50enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.