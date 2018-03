MALTEMPO, A VASTO SLITTANO FUOCHI D’ARTIFICIO E NOTTE DELLE LANTERNE

CRONACA. VASTO. Per le avverse condizioni metereologiche le manifestazioni programmate a Vasto per questo fine settimana sono state rinviate. Scendendo nello specifico, i fuochi pirotecnici in programma a Vasto Marina domani sera si terranno il prossimo 29 luglio, in occasione del Carnevale estivo. La Notte delle Lanterne, programmata per domani sera, sempre a Vasto Marina, zona Pontile, è stata rinviata a domenica 24 luglio.

Rinvio di sole 24 ore, invece, per gli spettacoli musicali Hiphop Session: in programma a Vasto Marina per la giornata di domani, si terranno domenica, dalla mattina alla sera.