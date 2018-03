INCIAMPA IN CATENA CANE E BATTE TESTA, GRAVE ANZIANA A CHIETI

CRONACA. CHIETI. All'esterno della sua abitazione, inciampa nella catena a cui è legato il cane e finisce in ospedale in gravi condizioni: protagonista dell'episodio, avvenuto in una casa di campagna, a Chieti, è una 75enne del posto, ora ricoverata all'ospedale di Pescara.

La donna, secondo le prime informazioni, era davanti casa, quando, forse per un attimo di distrazione o per un movimento repentino del cane, è inciampata nella catena, cadendo a terra e battendo la testa. E' stata subito soccorsa dal figlio, che ha lanciato l'allarme.

Immediato l'intervento del 118, che l'ha trasportata in ospedale, a Pescara. Dopo gli accertamenti, è stata ricoverata nel reparto di Neurochirurgia; i medici si sono riservati la prognosi. Del caso è stata informata la Polizia.