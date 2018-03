CADE DURANTE LAVORI IN CAPANNONE, GRAVE NEL PESCARESE

CRONACA. SPOLTORE. Un 67enne originario di Pietranico (Pescara) è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo una caduta avvenuta nel primo pomeriggio a Spoltore, mentre era impegnato in alcuni lavori all'interno di un capannone.

Secondo le prime informazioni, l'uomo, pensionato, era all'interno della struttura, adibita a sartoria, e stava aiutando un conoscente nel riempimento di una vasca, quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di circa tre metri. Subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Pescara.

È ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, in prognosi riservata. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Pescara.