OPERAIO FERITO A BRITTOLI

BRITTOLI (PESCARA). Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Brittoli (Pescara) dove un operaio di 54 anni, M.T. residente ad Alanno (Pescara) mentre stava lavorando su un solaio in un palazzo antico del centro storico in ristrutturazione, per cause in corso di accertamento è precipitato cadendo rovinosamente a terra. Soccorso da alcuni colleghi, l'uomo è stato poi stabilizzato dai sanitari del 118 e poi trasferito con l'elicottero all'ospedale civile "Spirito Santo" di Pescara. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, l'uomo era comunque cosciente. Dopo le prime cure in pronto soccorso, l'operaio è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia con una prognosi di trenta giorni. Sulle cause dell'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Penne che hanno lavorato unitamente a personale dell'Ufficio Tutela e Sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl.