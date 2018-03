ABRUZZO. 3 MLN PER BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA DISCARICHE

ABRUZZO. La Giunta regionale ha approvato ieri il provvedimento recante "Interventi di bonifica e messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse e siti inquinati" (PAR FSC Programma Attuativo Regionale - Fondo Sviluppo e Coesione Abruzzo 2007/2013) che persegue l'obiettivo di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, investendo sulle azioni di riutilizzo e di riciclaggio e riducendo al minimo l'invio dei rifiuti in discarica. Il provvedimento prevede l'utilizzo delle risorse assegnate per complessivi euro 3.141.019,30 (di cui 2.985.000 di quota FSC e 156.019 euro quale cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari): fondi destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai lavori di bonifica/messa in sicurezza di discariche site nei Comuni di Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Pratola Peligna e Torrebruna. Copia della deliebarzione approvata ieri, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.