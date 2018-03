IL PARCO MAJELLA RECUPERA IL RIFIUGIO MANZINI

ABRUZZO. Il quattro luglio 2016 sono ripresi i lavori di ristrutturazione del rifugio “Manzini” (2.600 m di quota) sito in località “alta valle cannella” di proprietà del comune di Fara S. Martino (CH). I lavori sono a cura del Parco Nazionale della Majella che ha anche realizzato la progettazione dell’intervento. In questi giorni sono stati effettuati i primi voli con l’elicottero per trasporto di materiaIi, personale ed attrezzature.

L’intervento consiste principalmente nel rifacimento della copertura e nella sistemazione interna. L’impegno economico da parte del Parco è di complessivi 60.000,00 € . La durata dei lavori è stimata in circa 30 gg, durante i quali la struttura non potrà essere utilizzata dagli escursionisti.

A conclusione dei lavori il rifugio offrirà un locale sempre aperto a disposizione degli escursionisti, da utilizzarsi soprattutto in caso di maltempo ed emergenze.

Un’altra porzione sarà riservata alle attività di sorveglianza del Corpo Forestale e del personale del Parco. Un’ampia parte sarà anche riservata agli escursionisti attraverso la gestione del CAI di Fara S. Martino.