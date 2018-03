PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ESTESO ANCHE ALL’ABRUZZO

ROMA. Entro dicembre il processo tributario telematico, già operativo in Toscana ed Umbria, sarà attivabile per gli atti processuali ed i ricorsi notificati anche in altre sei Regioni: dal 15 ottobre per le Commissioni tributarie di Abruzzo e Molise; dal 15 novembre per le Commissioni tributarie di Piemonte e Liguria e dal 15 dicembre per le Commissioni di Emilia-Romagna e Veneto. Lo si legge sul sito del Mef, dove si specifica che oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze che estende le modalità telematiche. Il portale dedicato "www.giustiziatributaria.gov.it" consentirà di accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) per il deposito telematico degli atti e documenti processuali. I giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori registrati potranno anche consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale. L'estensione alle ulteriori 6 regioni, si legge sul sito del ministero, ha "lo scopo di semplificare ed accelerare le procedure a carico delle parti processuali con evidenti vantaggi sulla gestione del contenzioso tributario e sulla durata del processo".