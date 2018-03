SCONTRO TRA QUATTRO MEZZI: FERITI E CODE

CHIETI. Due feriti e traffico in tilt in seguito ad un incidente tra quattro mezzi avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sul raccordo autostradale Chieti-Pescara. A scontrarsi, all'altezza dell'Ikea, in direzione del capoluogo adriatico, sono state tre automobili ed un mezzo pesante. Nello scontro sono rimaste ferite due donne, trasportate negli ospedali di Chieti e Pescara; le loro condizioni non sono gravi. Traffico in tilt, con alcuni chilometri di coda, per circa mezz'ora. Sul posto i mezzi di soccorso e il personale della Polstrada di Chieti che si è occupato dei rilievi.