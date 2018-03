ACCOLTELLATO 26ENNE NORDAFRICANO AD AVEZZANO

AVEZZANO. Un accoltellamento di un nordafricano, di 26 anni, è avvenuto, nel tardo pomeriggio di oggi, ad Avezzano, in un rudere abbandonato di via Teramo. Il ferito è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate al braccio e non è in pericolo di vita. Le cause del ferimento sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Avezzano che al momento hanno sequestrato il coltello da cucina usato per ferire l'uomo. Altri elementi utili per identificare l'aggressore potranno essere forniti dal ventiseienne che al momento è in stato di shock.