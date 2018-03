FORZA NUOVA SGOMBERA I BIVACCATORI DONANDO LIBRI

PESCARA. Attivisti di Forza Nuova insieme a cittadini hanno liberato la pineta costantemente e notoriamente occupata dai bivaccatori attraverso un pacifico scambio di libri, «senza alcun problema e con gli applausi dei pendolari che in quel momento affollavano le pensiline, il tutto mentre gli abituali "inquilini" abusivi dell'area rimanevano a distanza di alcune decine di metri», spiega MArco Forconi in una nota .

«L'azione del movimento», si legge ancora, «effettuata senza bandiere e senza altri simboli di riconoscimento, ha palesato da un lato l'importanza della presenza come fattore di deterrenza contro il degrado e dimostrato che solo movimenti di ispirazione nazionalista e patriottica potrebbero, nel desolante panorama politico attuale, contribuire ad un risveglio di coscienza identitaria. L'attività di Forza Nuova si sposterà sin da giovedì sui mezzi pubblici dove, a gruppi di 4 e ben riconoscibili, i militanti saliranno sui bus che collegano Pescara a Montesilvano per scoraggiare eventi fastidiosi ed aiutare anziani e donne a viaggiare in sicurezza e comfort, distribuendo anche bevande fresche in caso di necessità».